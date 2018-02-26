İnşaat iskelesini bile çalmışlar

Kentte ev, market ve inşaatlardan meydana gelen elektrikli bisiklet çalınması gibi hırsızlık olayları üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Yapılan incelemeler sonrası ekipler hırsızlık olaylarını 6 şahsın gerçekleştirdiklerini tepsi ettiler. Şüphelilerin, evlerinde, işyerlerinde ve araçlarında arama yapan ekipler çalıntı malzemeler ele geçirerek, ürünleri sahiplerine iade etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gökten Ceylan

