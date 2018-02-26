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İnşaat iskelesini bile çalmışlar

Denizli’de ev, market ve inşaatlardan hırsızlık yapan ve polis tarafından yakalanan 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Zanlılardan ele geçirilen çay ve inşaat iskelesi demirleri ile bu kadarına pes dedirtti.

İnşaat iskelesini bile çalmışlar

26 Şubat 2018 12:01

Kentte ev, market ve inşaatlardan meydana gelen elektrikli bisiklet çalınması gibi hırsızlık olayları üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Yapılan incelemeler sonrası ekipler hırsızlık olaylarını 6 şahsın gerçekleştirdiklerini tepsi ettiler. Şüphelilerin, evlerinde, işyerlerinde ve araçlarında arama yapan ekipler çalıntı malzemeler ele geçirerek, ürünleri sahiplerine iade etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Gökten Ceylan
 

Etiketler: hırsızlık, inşaat iskelesi

 

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