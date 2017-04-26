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İnşaat kazısında Rus komutana ait mezar çıktı!

Ardahan merkez Karagöl Mahallesinde bir inşaat sahasında yapılan kazıda Rus komutana ait olduğu düşünülen mezar bulundu. Arkeologlar mumyalanmış ceset ile ilgili çalışma başlattı.

İnşaat kazısında Rus komutana ait mezar çıktı!
İnşaat kazısında Rus komutana ait mezar çıktı! - Foto Galeri

26 Nisan 2017 13:42
İnşaat kazısında Rus komutana ait mezar çıktı! - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Karagöl Mahallesi'nde bir inşaat için temel çalışması sırasında tek oda şeklinde Rus komutana ait tarihi mezar ortaya çıktı. Mezarı fark eden vatandaşlar Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kars Müze Müdürlüğüne haber verdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve müze görevlileri ile Ardahan Kültür Turizm Müdürlüğü yetkilileri sevk edildi.

Müze Müdürlüğü görevlileri toprak ile kapanan ve giriş kapısı ortaya çıkan tarihi mezarı açmak için çalışma başlattı. Mezarın, Rusların 1878 yılında Ardahan’ı işgali sonrasına ait olduğu tahmin ediliyor. Mezarda tarihi eser olup olmadığının yapılan çalışmalar sonrası ortaya çıkacağı öğrenildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kars Müzesi Arkeoloğu Ünver Solaklıoğlu, mezarın Rus bir generale ait olduğunu söyleyerek, "Ardahan Karagöl Mahallesi'nde dün akşam saat 5.00 ile 5.30 sıralarında burada inşaat kazısı sırasında tabut bulunduğu söylendi. Emniyet yetkililerinin de bize bildirmesi üzerine olay yerine geldik ve olay yerinde gerekli incelemeler yapıldı. Yapılan incelemede Rusların 1878’den sonra buraya yerleşmesi göz önünde bulundurulduğunda o döneme ait olduğu tespit edilmiştir. Rus askerine ait olduğu tespit edilen tabutta içerisinde herhangi önemli bir şey yok. Rus askeri Hıristiyan dinine göre gömülü bir şekilde bulundu. Herhangi değerli bir şey bulunmadı, sadece Rus askere ait iskelet ve elbisesi bulunmaktadır" şeklinde konuştu.
Cumhuriyet Savcılığı olayın ardından kazıyı durdurdu. 

Olgun Yıldız


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