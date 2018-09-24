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İnşaat maliyet endeksi Temmuz'da arttı

İnşaat maliyet endeksi Temmuz'da arttı
İnşaat maliyet endeksi Temmuz'da arttı

İnşaat maliyet endeksi, Temmuz döneminde aylık yüzde 1,63 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Temmuz ayı inşaat maliyet endeksini açıkladı. Buna göre; inşaat maliyet endeksi (İME), 2018 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,63, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,01 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,07, işçilik endeksi yüzde 0,62 arttı. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 32,07, işçilik endeksi yüzde 16,39 arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ AYLIK YÜZDE 1,45 ARTTI 

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,78 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,82, işçilik endeksi yüzde 0,59 arttı. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 30,38, işçilik endeksi yüzde 16,35 arttı.

BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ AYLIK YÜZDE 2,24 ARTTI 

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,24, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,16 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,81, işçilik endeksi yüzde 0,71 arttı. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 37,47, işçilik endeksi yüzde 16,56 arttı.  

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