İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi Temmuz ayı sonuçları açıklandı

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi'nin, Temmuz 2017 sonuçları açıklandı. Son altı aydır artış gösteren ve ilk kez geçen yılki seviyesinin üzerine çıkan 'Bileşik Endeks'te, sektöre yönelik olumlu tespitler yer aldı.

Faaliyetler önemli ölçüde canlandı

Endekse göre, Haziran ayında Ramazan ayı ve Bayram etkisi ile birlikte yavaşlayan faaliyetler Temmuz ayında yeniden önemli bir artış gösterdi. Temmuz ayında faaliyetler ayrıca çalışma günü sayısının artmasından da olumlu etkilendi. İnşaat Malzemeleri Sanayi 'Faaliyet Endeksi', Temmuz ayında 2,8 puan arttı. Faaliyetlerin orta vadeli dinamikleri güçlenmeye devam etti. Nitekim 'Faaliyet Endeksi' Temmuz ayında geçen yılın Temmuz ayı seviyesinin 10,1 puan üzerine çıktı. Yurtiçi satışlar Temmuz ayında bir önceki aya göre önemli ölçüde arttı. Aynı zamanda ihracat artışı da devam etti. Üretimde normalleşen çalışma günü sayısı ile kuvvetli artış yaşandı. Cirolar da Temmuz ayında bir önceki aya göre kuvvetlendi. Tahsilat hızı artışı ise mevsimsellik etkileri ile yeniden durağanlaştı.

'Güven Endeksi'nde temkinli bir artış yaşandı

Temmuz ayında güven artışı oldukça temkinli gerçekleşti. 'Güven Endeksi', toparlanması yavaşlamakla birlikte, halen kırılgan olmaya devam ettiği bildirildi. Temmuz ayında faaliyetlerin önemli ölçüde artmasına rağmen 'Güven Endeksi' oldukça temkinli bir artış gösterdi. Bununla birlikte sanayide orta vadeli dinamiklerin çalışması güven artışını destekledi. Bir önceki aya göre 0,5 puan artan güven seviyesi, geçen yılın aynı ayının güven seviyesinin ise 0,7 puan altında kaldı. İnşaat sektörü ve inşaat malzemeleri sanayisine yönelik güven toparlanması yavaşlayarak devam etti. Yurtiçi pazarlarına yönelik güven, Temmuz ayında durağanlaştı. İhracat pazarlarına yönelik güven artışı ise sürdü. Güven unsurlarında süren toparlanmanın önümüzdeki dönem için ümit verdiğinin belirtildiği raporda, iyileşmenin giderek yavaşlaması dikkat çekici bulundu.

'Beklenti Endeksi' Temmuz'da da iyi bir performans gösterdi

'Beklenti Endeksi'ndeki iyileşme Temmuz ayında altıncı ayına girdi. Haziran ayında yavaşlayan beklentilerdeki iyileşme Temmuz ayında yeniden hızlandı. Faaliyetlerdeki canlanmanın buna ilişkin beklentileri de desteklediği görüldü. Temmuz ayında bir önceki aya göre 1,5 puan artan 'Beklenti Endeksi', geçen yılın aynı dönemine göre ise 5,1 puan daha yüksek çıktı. Böylece beklentiler geçen yılın Temmuz ayı sonrası yaşanan kayıplarını fazlası ile karşıladı. Türkiye ekonomisi ile inşaat malzemeleri sanayisine ilişkin beklentilerdeki artışlar Temmuz ayında yavaşladı. Önümüzdeki üç aya ilişkin alınan yurtiçi siparişleri Temmuz ayında da artış gösterdi. Aynı zamanda gelecek üç aya ilişkin ihracat siparişlerindeki artış da devam etti. İç ve dış siparişlerdeki artış beklentisine bağlı olarak önümüzdeki üç ayın üretim, yatırım ve istihdam beklentilerinde ise kuvvetli artışlar ortaya çıktı.