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İnşaat malzemeleri satan iş yerinde korkutan yangın

Konya'da inşaat malzemeleri satan iş yerinde çıkan yangın sonrası iş yeri kullanılamaz hale gelirken yangında başka iş yerleri de zarar gördü.

İnşaat malzemeleri satan iş yerinde korkutan yangın

20 Ekim 2016 07:27
İnşaat malzemeleri satan iş yerinde korkutan yangın - Tıkla İzle

Yangın saat 22.00 sıralarında Merkez Meram İlçesi Toprak Sarnıç Mahallesi Azerbaycan Caddesi'nde bulunan ve inşaat malzemeleri satan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede bütün iş yerini saran yangını gören vatandaşların ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın çevrede bulunan iş yerlerine de sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın sonrası iş yeri kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Mustafa Beşer

Etiketler: Konya, yangın


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