Diğer
Kategoriler

İnşaat malzemeleri taşıyan TIR takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Konya’nın Ilgın ilçesinde inşaat malzemeleri yüklü tırın takla atması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İnşaat malzemeleri taşıyan TIR takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

02 Ağustos 2017 07:49
İnşaat malzemeleri taşıyan TIR takla attı: 1 ölü, 1 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, saat 04.45 sıralarında Konya - Afyonkarahisar karayolunun 70. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afyonkarahisar'dan Konya istikametine seyir halinde olan Ferhat Özçelik idaresindeki 01 AHG 88 plakalı inşaat malzemesi yüklü tır, Ilgın Şeker Fabrikası yakınlarında bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, sürücü Ferhat Özçelik ve araçta bulunan Metin Ç'yi sıkıştığı yerden çıkardı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalede sürücü Ferhat Özçelik’in hayatını kaybettiğini tespit edildi. Yaralı Metin Ç. ise ambulansla Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Metin Ç'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
 

İbrahim Yetkin
 

Etiketler: TIR


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 36°C

  • Bursa

    Bursa 34°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!