Diğer
Kategoriler

İnşaat ruhsatlarında bürokrasi azaltılıyor

İçişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yürüttüğü müşterek çalışmalar sonucunda iki genelge yayınladı. Yayınlanan genelgeler ile vatandaşlar ve yatırımcılar için inşaat ve yapıların faaliyete geçiş süreci ile ilgili bürokratik işlemleri kolaylaştırıcı bazı önlemler uygulamaya konuldu.

İnşaat ruhsatlarında bürokrasi azaltılıyor

10 Kasım 2017 11:14

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’ın başkanlığını yaptığı yatırım ortamının iyileştirilmesi çalışmaları kapsamında İçişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yürüttüğü müşterek çalışmalar sonucunda iki genelge yayınladı. Yayınlanan bu genelgeler ile vatandaşlar ve yatırımcılar için inşaat ve yapıların faaliyete geçiş süreci ile ilgili bürokratik işlemleri kolaylaştırıcı bazı önlemler uygulamaya konuldu. Genelgelere göre, inşaat izin süreçleri ile ilgili olarak belediyelerce mevzuatta açıkça sayılmış bilgi, belge ve ücret dışında hiçbir bilgi, belge ve ücret talep edilmeyecek, ayrıca inşaat izinleriyle ilgili talep edilen bilgi, belge ve ücretler belediyelerin internet sitelerinde yayınlanacak. İnşaat izinleriyle ilgili ayrı ayrı başvuru yapılan 12 işlem birleştirilerek 5 işleme düşürülecek.

Böylelikle vatandaşların yapacağı başvuru ve bürokratik işlem sayısı azaltılarak zaman ve kaynak tasarrufu sağlanacak. Belediyeler vatandaşların başvuruları ile yaptığı bazı işlemleri yazışmalar ve bilgi akışıyla kendileri gerçekleştirecek. Örneğin mimari proje onayının alınması, su-kanal altyapı izin belgesi ve ödemeye dair makbuz alınması ile kazı hafriyat izni alınması için daha önce ayrı ayrı başvuru ile yapılabilen işlemler, sadece ruhsat başvurusu şeklinde tek işlem olarak yapılacak. Ayrıca, mülkiye müfettişleri ve mahalli idareler kontrolörleri yapacakları teftiş ve denetimlerde bu hususlara dikkat edecek. Genelgeler, valilikler aracılığıyla mahalli idarelere gönderildi.  

Etiketler: inşaat, ruhsat

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç