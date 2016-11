Ülkemizde iş kazaları alınan birçok önleme rağmen artmaya devam ediyor. 2015 basımlı İş Cinayetleri Almanağı’nın giriş yazısında, 2014 yılında en az bin 886 işçi, 2015 yılında ise bin 730 işçinin iş kazaları sonucu hayatlarını kaybettikleri belirtildi. İş kazaları trafik ve terörle birlikte en çok can kaybı yaşadığımız alanlardan biri. Yapılan araştırmalara göre yüzde 98 oranında önlenebilir olan iş kazalarında, Avrupa ve dünya ölçeğinde ilk sıralarda yer alıyoruz.

Ülke olarak iş kazalarında can vermeye devam ettiğimizi belirten İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Fahri Erenel, "2016 Ekim ayı itibariyle 31 günlük sürede iş kazaları sonucu en az 165 işçinin hayatını kaybettiğini tespit etmiş durumdayız. Yaralanan ve sakat kalan işçilerimiz bu rakamlara dâhil değil. Eylül 2016'da ise bu rakam 145'ti. 2016'nın geçirdiğimiz 10 ayında bin 596 işçimizi iş kazası nedeniyle kaybetmiş durumdayız" diye konuştu.

İş kazalarında ilk üçte inşaat, tarım ve taşımacılık yer alıyor

Kazaların en fazla yaşandığı sektörleri oranlarıyla birlikte açıklayan Yrd. Doç. Dr. Fahri Erenel, "Türkiye'de inşaat sektörünün hız kazandığı bir dönemdeyiz ve bu sektör ekonominin de lokomotifi görevini görüyor. Bu anlamda iş kazalarının daha sıklıkla olduğunu görüyoruz. İnşaat sektöründe iş kazalarının oranı yüzde 23. Bunu yüzde 21 gibi bir oran ile tarım izliyor. Kış mevsiminde olduğumuz için bu oran düşme gösterecektir. Pek dikkate alınmasa da yüzde 15 oranla taşımacılık dediğimiz servis kazaları devreye giriyor. Göçük altında kalma ve ikinci sırada ise inşaattan düşme en önemli kazalar arasında yer almakta" diye belirtti.

"Can mı, maliyet mi hesabı yapılmamalı"

"İnşaatlarda özellikle son yıllarda çıkarılan mevzuatta işverenlerin iş güvenliği uzmanlarının uyması gereken birçok kural var" diyerek sözlerine devam eden Yrd. Doç. Dr. Erenel, "İnşaatlarda kurulan iskelelerden, ağlardan tutun birçok tedbirin alınması gerekiyor. İşçilere verilmesi gereken ekipmanların haricinde çalışanlar da kendilerine dikkat etmek zorundalar. Güvenlik için verilen ekipmanları kullanmalı, iş güvenlik uzmanı ve işverenin talimatlarına uymalılar. Ancak işverenler de yasaların kendilerine söylediği her türlü hususu yerine getirmek zorunda. Burada suçu sadece iş güvenlik uzmanı ve işverene yüklememek gerekiyor. İşverenler "can mı, maliyet mi?" hesabı yapmadan gerekli tedbiri almak zorundadırlar" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Asansörlere dikkat!

Asansör kazalarının da inanılmaz boyutlarda olduğunu söyleyen Yrd. Doç. Dr. Erenel, "Sadece şantiyelerde değil apartmanlarda ve iş yerlerinde kullandığımız asansörlerin aylık bakımları mutlaka periyodik olarak yapılmalıdır. Yılda bir kez de A tipi muayene kuruluşundan onay alınmalı. Vatandaşlarımız da bindikleri asansörlerin sorumlusu olan firmaların isimlerini ve ayrıca üzerinde bulunan dört renk etiketlerinden birini görmeleri gerekir. Bu kontrolleri yaparak insanların yaralanmasını ve sakat kalmasını önleyebilirler" dedi.

İş kazalarına dikkat çekiyorlar

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi bünyesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezini kurduklarını ifade eden Yrd. Doç. Dr. Erenel, "Bu merkezle Türkiye'de iş Sağlığı ve Güvenliği konusunda çok çeşitli raporlar yayınlanıyor. Biz de hem öğrencilerimizi, hem de web sayfamız vasıtasıyla takipçilerimizi bilgilendirmek ve belirli bir konuya dikkat çekmek için çeşitli istatistiki verilerden yararlanarak, genel bir değerlendirme yaptığımız rapor serisi çıkarıyoruz. Bu verilerde ağırlıklı olarak İstanbul İş Sağlığı ve Güvenliği Meclisi'nin verilerinden faydalanıyoruz. SGK verilerinden faydalanmamamızın sebebi ise, orada sadece sigortalı işçilerin başına gelen iş kazalarının baz alınması. Hâlbuki Türkiye'de hepimizin de bildiği gibi kayıt dışı çalışan çok sayıda işçi var. O yüzden SGK verilerini taban alarak hazırlayacağımız rapor yanlış olacaktır. Bu yüzden bir sivil toplum kuruluşu olan İstanbul İş Sağlığı ve Güvenliği Meclisi'nin ve diğer bazı verileri temel alarak ortalama bir sonuç elde ediyoruz" diyerek konunun önemine dikkat çekti.

SİNEM ERYILMAZ