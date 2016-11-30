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İnşaat sektöründe istihdam azaldı

İnşaat sektöründe istihdam yüzde 1,2 azaldı.


30 Kasım 2016 10:13

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ve Eylül ayı İnşaat İşgücü Girdi Endekslerini açıkladı. Buna göre; mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat istihdam endeksi 2016 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,2 oranında azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat istihdam endeksi ise, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6,9 oranında azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat çalışılan saat endeksi 2016 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 4,7 oranında azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat çalışılan saat endeksi ise, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 11,3 oranında azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat brüt ücret-maaş endeksi 2016 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,7 oranında azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat brüt ücret-maaş endeksi ise, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 10,3 oranında arttı. 

Etiketler: İnşaat Sektörü, isithdam


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