İnşaat sektöründe Türkiye ortalaması üzerinde büyüyen ilçe

Kapaklı Kaymakamı Mehmet Yüzer yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz sene içerisinde ilçemizde 4 bin 721 adet konut ve işyeri satılmış, 2 bin 850 adet konut ve işyerine ait tapu tahsisi yapılmıştır. 2017 yılında konut, arsa ve tarla olarak toplam 9 bin 561 adet satış işlemi yapılan ilçemizde, Tapu Müdürlüğümüz buna paralel olarak toplamda 26 milyon 310 bin 469 TL tutarında harç tahsilatı gerçekleştirmiştir" dedi.

Kaymakam Mehmet Yüzer, "Bereketli toprakları, çalışkan insanları, gelişmiş organize sanayisi ile hızla gelişen, kalkınma ve büyüme hedeflerine emin adımlarla ilerleyen ilçemizde yaşanan nüfus artışına paralel olarak, yatırımlar artmakta ve ilçemiz inşaat sektöründe Türkiye ortalamasının üzerinde bir büyüme göstermektedir" ifadelerine yer verdi.

Uğur Arslan