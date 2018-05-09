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İnşaat sektöründe yanmaz izolasyon ürünüyle yeni dönem

41. İstanbul Yapı Fuarı'nda görücüye çıkan yanmaz ve izolasyon malzemesi inşaat sektöründe yeni bir dönem başlatıyor. Türk ve yabancı ortakların işbirliğiyle üretimi Türkiye’de yapılan izolasyon malzemesinin işgücünü yüzde elli önlediği gibi yangın ve yalıtıma karşıda tam dayanıklı olduğu ileri sürüldü.

İnşaat sektöründe yanmaz izolasyon ürünüyle yeni dönem

09 Mayıs 2018 15:08

41. İstanbul Yapı Fuarı'nda yapılan bizzat yangına karşı dayanıklılığı test edilen ve 800 dereceyi aşan sıcaklıkta yanmayan ve zehirli duman salınımı yapmayan malzemeyle ilgili bilgi veren KSS Yönetim Kurulu üyesi Bort Hvten, gerek soğuk ve gerekse sıcaklıklara karşı koruyan ve dünya çapında en fazla tercih edilmeye başlanan en yanmaz bir izolasyon ürünü olduğunu söyledi. 

KSS Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Alim ise; Avrupa’da olan ve Türkiye’ye olmayan bir izolasyon ürününün üretimini yapmaya başladıklarını ifade ederek ürünün özelliklerini anlattı. 

KSS Yönetim kurulu Başkanı Alim; “Yalıtım dediğimizde ülkemizde ilk akla gelen dış cephe kaplamadır. Oysa ki, yalıtım temelden çatıya kadar bütün aşamalarda olması gerekiyor. İşte bunu sağlayacak olan da bizim bu fuarda görücüye çıkardığımız üründür. Bu ürün temelde, tesisatta, duvar aralarında, duvar içi ve dışında elektrik ve kalorifer boru tesisatına kadar kullanılan bir malzemedir. Bu malzemenin özelliği yanmaması, yangınlarda zehirli duman salınımı yapmaması, elektrik tesisatlarından çıkabilecek yangınları önlemesi ve kalorifer tesisatlarındaki ısı kaybını önlemesine kadar bir çok özelliği bulunmaktadır. Biz bu malzemeyi Türkiye’ye getirdik ve ülkemizdeki yurt, hastane yangınlarını göz önüne aldığımızda bu malzemenin ne denli önemli olduğunu daha iyi anlayabiliriz. Biz bu malzemenin bütün yaşam alanlarında kullanılmasını öneriyoruz.” dedi. 

Fuarda tanıtımı yapılan izolasyona malzemesi yangınlara karşı ne kadar dayanıklı olduğuna dair yapılan testi de başarıyla geçti. 

Ahmet Bilge

 

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