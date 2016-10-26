Albert Genau Yönetim Kurulu Başkanı Adil Işıldak; inşaat ve yapı sektörünü değerlendirdi. Açıklamasında inşaat sektöründe yeni trendin camla kapanabilir balkonların yarım oda sayıldığı buçuklu evlerin olduğunu söyleyen Adil IŞILDAK, “Gün geçtikçe ağırlaşan iş ve yaşam koşulları, artan stres, sürekli koşuşturmaca ve bir yerlere yetişme durumu, günümüz insanının durup, nefes alacağı, kendine ait özel yaşam alanlarının değerini bir kat daha arttırırken, binaların gittikçe yükseldiği şu dönemde, balkon ve teraslar, insanlar için en önemli nefes alma yeri olarak düşünülüyor” dedi.

"Buçuklu evler şimdi moda"

Yapı ve inşaat sektörünün, kat bahçesi, teras bahçe, yaz-kış balkon keyfi, camla kapanabilir balkonların yarım oda sayıldığı 3+1,5 gibi farklı konseptler geliştirdiğini belirten Adil Işıldak, “İşte tam bu noktada balkonları yeni yaşam alanları haline getiren cam balkon, balkon camlama, katlanır cam sistemleri gibi adlarla adlandırılan sistemler gündeme geliyor. Bu sistemler sayesinde, balkon veya teraslar istenildiği zaman tamamen açık, istenildiği zaman tamamen kapalı hale getirirken bu fonksiyon esnekliğinin yanı sıra, camın şeffaflığı, hem görsellik hem de yetiştirilecek bitkiler için yeterli gün ışığı sağlıyor. Yeni ısıcamlı cambalkon sistem, Tiara’yı 'Cambalkon devri bitti' sloganıyla pazara sunduk. Sözlük anlamı itibariyle 'Taç' anlamına gelen Tiara, balkon camlama ürünlerinde en çok ihtiyaç duyulan ısı yalıtımı konusunda öne çıkıyor” şeklinde konuştu.

Tiaranın tekcamlı sistemlere göre 5 kata varan yalıtım vaat ettiğini dile getiren Adil Işıldak; “Bu sistem, sanılanın aksine sadece soğuk havaya karşı yalıtım sağlamakla kalmayıp, uygun cam tercihi ile yazları da serin balkon imkanı sunuyor. Bu sistem sayesinde, kimi bölgelerde 2 ay ile sınırlı kalan balkon keyfi, hangi iklim şartlarında olursa olsun, dört mevsim yaşanabilir hale geliyor. Tamamen paslanmaz aksam takımlarının kullanıldığı sistem, Alman PFB Teknik Enstitüsü’nce yapılan, hava-su geçirgenliği, rüzgar dayanımı ve güvenlik konularında yapılan testlerde de üst düzey sınıflara sahip. Bu konudaki tek sertifikalı cambalkon sistemi üreticisi Albert Genau, cambalkon yaptırmak isteyen kullanıcıları, kalitesiz ve sahte ürünlere karşı bilinçlendirmeye çalışıyor. Albert Genau olarak Hindistan’dan İsveç’e 32 ülkede balkonları giydiriyor” ifadelerini kullandı.

