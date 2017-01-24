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İnşaat sektörünü canlandıran anahtar

Yücesoy Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Cem Yücesoy, inşaat sektörünün canlanması ve konut alımlarının artmasının, bankaların uzun vadeli kredi olanağı sunmasıyla mümkün olacağını belirtti.

İnşaat sektörünü canlandıran anahtar

24 Ocak 2017 10:11

Son olarak Emlak Konut'un uyguladığı 20 yıl taksitli sistemin olumlu olduğunu; ancak sektörü canlandıracak yeterlilikte olmadığını kaydeden Yücesoy, bankaların düşük faizli ve uzun vadeli kredi seçenekleriyle ekonomiye katkı sağlayacağını vurguladı. İzmir'deki konut projelerinin arsa maliyetlerinin yüksek olmasının, ev sahibi olmak isteyenleri ekonomik açıdan zorladığını belirten Cem Yücesoy, firma olarak önemli noktalarda arsa satın alımı yaptıklarını ve uygun fiyata kaliteli konutlar ürettiklerini dile getirdi.

"Konutun fiyatı kadar kalitesine de bakın"
Menemen'de inşaatı devam eden 396 konutluk Kuzeyşehir projesinin konum, proje değeri, malzeme kalitesi ve sosyal donatılarıyla benzerlerinden ayrıldığını belirten Yücesoy, “Konut satın alırken fiyatı kadar size sunduğu imkanlara, kısacası vaatlerine de bakmalısınız. Kuzeyşehir'in sunduğu sosyal donatı ve kalite, kent merkezindeki bir projede 1 milyon lira civarında. Bizim için önemli olan kalıcı ve farklı değerler oluşturabilmek” diye konuştu.

Yatırımcılar için büyük fırsat
İzmir'in kuzey aksının değiştiğini ve yeni yatırımların da bölgede toplandığı bilgisini veren Cem Yücesoy, şunları söyledi: “Bildiğiniz gibi, İzmir'in kuzeyinde iki üniversite, yeni sanayi ve sağlık projeleri, otoyol, İZBAN, Çandarlı Limanı gibi birçok proje bulunuyor. Bu bölge giderek daha da değerleniyor. Kuzeyşehir'den ev alanlar aynı zamanda önemli bir yatırım sahibi de oluyor. Şu anda kaba inşaat aşamasındayız; anahtarları 2018 yılının sonunda teslim edeceğiz."

396 konuttan oluşuyor
Sosyal olanaklarıyla olduğu kadar, ulaşım olanaklarıyla da dikkat çeken Kuzeyşehir projesinde konutların yüzde 20'sinin satışının gerçekleştiğini belirten Cem Yücesoy, Çevre Yolu, İZBAN, Çanakkale Otoyolu ve Manisa şehir merkezine doğrudan ulaşım sağlayan İzmir-Manisa Otoyolunun da bu bölgeden geçtiğini vurguladı. Toplam 396 konuttan oluşan Kuzeyşehir projesinde 225 bin lira ile 440 bin lira arasında değişen 2+1, 3+1, 4+1 daireler, 736 bin lira ile 748 lira arasında değişen fiyatlarla 3 dubleks loft ve fiyatları 729 bin lira ile 795 bin lira arasında değişen 10 adet villa bulunuyor.


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