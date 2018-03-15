Diğer
Kategoriler

İnşaat Teknolojileri ve Mühendislik Zirvesi’ne geri sayım başladı

İstanbul Aydın Üniversitesi, Mühendisler Vakfı, Vatan Eğitim ve Teknoloji Vakfı işbirliğiyle düzenlenecek İnşaat Teknolojileri ve Mühendislik Zirvesi, 29 Mart 2018 Perşembe günü, Clarion Hotel Golden Horn İstanbul’da gerçekleştirilecek.

İnşaat Teknolojileri ve Mühendislik Zirvesine geri sayım başladı

15 Mart 2018 13:48

Türk mühendisliğinin dünyada hak ettiği yeri almasını hedefleyen, küresel rekabet gücüne ulaşıp fark oluşturmak isteyen kurum ve kuruluşlar, akademisyenler, STK’lar ve özel sektörden duayenlerin buluşacağı zirvede, inşaat teknolojileri ile ilgili en çağdaş bilgiler, futuristik teknolojiler, inovatif çalışmalar, teori ve uygulama alanındaki son yenilikler ele alınacak.
Türk mühendislik çalışmalarının dünyada hak ettiği yeri almasını hedefleyen, küresel rekabet ortamında farkını ortaya koymak isteyen kurumların bir araya geleceği ve bu yıl ilki düzenlenecek zirvenin açılış konuşmalarını İstanbul Aydın Üniversitesi adına Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın, Mühendisler Vakfı adına Yönetim Kurulu Başkanı Yüksek Mühendis Yusuf Erkoç, Vatan Eğitim ve Teknoloji Vakfı adına Dr. Erdoğan Bayraktar yapacak. İnşaat Teknolojileri ve Mühendislik Zirvesi’nde mühendislik alanındaki son teknolojiler doğrultusunda üniversite ile özel sektör işbirliğinin arttırılmasına yönelik çözüm önerileri sunulacak.

Yapı sektöründe nano teknoloji dönemi

Özel sektör ve akademik çevreden 200’ü aşkın kişinin katılacağı zirvede yapı, mimari ve bilimde kuşaklar arasındaki köprü durumunda olan mühendisliğe genel bakış, Türk Mühendisliği’nin gelişmesinde teknolojinin önemi ele alınacak. İnşaat teknolojilerindeki son buluşlar, bilgi teknolojilerinin yapı sektöründe ve mühendislikte önemi, Endüstri 4.0 teknolojilerinde inşaat uygulamaları, yapılarda çok boyutlu modellemenin önemi, nano partikül teknolojisiyle ekolojik binalara dünyadan örneklerin sunulacağı zirvede, üniversitelerdeki mühendislik eğitimi ve uygulama yeterliliği gibi pek çok konuya yer verilecek.
 

Etiketler: İnşaat Teknolojileri ve Mühendislik Zirvesi

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç