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İnşaat temelinden tarih çıktı

Muğla’nın Milas ilçesinde bir inşaatın temel kazısında tarihi kalıntılara rastlanıldı.

İnşaat temelinden tarih çıktı

25 Ocak 2017 14:00

Milas’ta İsmetpaşa Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde yeni başlayan bir inşaatın temel kazısında tarihi kalıntılara ve oda mezar olduğu tahmin edilen yapılara rastlanıldı. Konunun Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Milas Grup Amirliği ekiplerine bildirilmesinin ardından ekipler bölgede inceleme yaptı. Konu Milas Müze Müdürlüğü yetkililerine bildirilerek kazı alanında çalışma başlatıldı.
Çıkan eserlerin hangi döneme ait olduğu kurtarma kazısından sonra belli olacak. 

Çağrı Purma
 

Etiketler: İnşaat temeli


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