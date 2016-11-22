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İnşaat temelinden tarihi mezar fışkırıyor

Muğla Milas’taki Fabrika Sokak’ta yürütülen çalışmalar sırasında ortaya çıkarılan mezar sayısı 18 oldu. İnşaat temeli kazısından çıkan mezar sayısı arkeologları şaşırttı.

İnşaat temelinden tarihi mezar fışkırıyor

22 Kasım 2016 21:41

Milas Hacıapti Mahallesi Fabrika Sokak’ta ortaya çıkan mezarlar, arkeoloji camiasını ve vatandaşları şaşırttı. Milas Arkeoloji Müzesi ekipleri, yürütülen çalışmalar sırasında daha önce hiç açılmamış bir oda mezarına rastlamıştı. Şimdi de ekipler, 600 metrekarelik inşaat alanında yapılan çalışmalarda ikinci olarak soylu bir aileye ait, 2 bin 400 yıl önce inşa edildiği belirlenen oda mezarı buldu. Bölgede şimdiye kadar bulunan mezar sayısı 18’e yükseldi. Helenistik döneme ait olduğu belirlenen oda mezarı açan arkeologlar ve uzmanlar, zengin bir aileye ait olduğu düşünülen mezardan 103 eseri gün yüzüne çıkardı.

Bulunan son mezarla birlikte inşaat temelinden çıkan mezar sayısının 18’ye yükseldiği ve mezarların hepsinin döneminin farklı olduğu belirtildi. 

Demet Leyne
 


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