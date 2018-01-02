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İnşaat ve Konut Konferansı’na geri sayım başladı

Türk inşaat ve gayrimenkul sektörünün bir araya getirecek olan Bosch İnşaat ve Konut Konferansı, 9 Ocak 2018 Salı günü Ataşehir Marriott Hotel Asia’da gerçekleştirilecek.

İnşaat ve Konut Konferansına geri sayım başladı

02 Ocak 2018 09:10

6. İnşaat ve Konut Konferansı’na geri sayım başladı. 2012’den beri Eventuum’un organize ettiği konferans, bu yıl Bosch Ev Aletleri’nin Platin Sponsorluğu’nda 9 Ocak 2018 Salı günü Ataşehir Marriott Hotel Asia’da düzenlenecek. Bu zamana kadar toplamda 1.000’i aşkın şirketi ağırlayan konferansa bu yıl 300’ü aşkın şirketten katılım bekleniyor.

Alanında uzman ve sektörde başarılı kişilerin konferanslar vereceği etkinliğin konuşmacıları arasında Bosch Ev Aletleri adına Proje Satışlar Direktörü Alper Şengül, Teknik Yapı ve İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, Sinpaş Yönetim Kurulu Üyesi Sefa Mahmut Çelik, Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Rahvalı, İnvest İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Uçar, Fuzulev Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, Cathay Group Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Alper Tuğsuz, By Oktayöz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Öz, 24 Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Yeniay, Gayrimenkul için Strateji Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Gümüş, Ceylan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Ceylan, Yiğit Group Yönetim Kurulu Başkan Vekili Önder Yiğit, CRM Medya Ajans Başkanı Ramazan Becer ve daha pek çok isim yer alıyor.

Konferansın konut ve inşaat sektöründe çok önemli bir buluşma noktası olduğunu vurgulayan Eventuum Genel Müdürü Pınar Kopuz, “Her yıl artan katılımla sektörün nabzını tutan konferansa bu yıl da büyük ilgi var. Sektörün en seçkin buluşmasında yine birbirinden değerli konuşmacılar ve katılımcılar yer alacak. Ekonomimizin lokomotifi olan inşaat sektörüne yön verenlerin yılda bir kez bir araya geldiği konferansın inşaat sektörünün gelişimine ve ülke ekonomisine önemli kazanımlar getireceğine inanıyorum” dedi.
 

Etiketler: 6. İnşaat ve Konut Konferansı, İnşaat Sektörü, konut

 

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