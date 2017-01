Sektörün en seçkin buluşmalarından biri olarak kabul edilen ve Eventuum'un organize ettiği İnşaat ve Konut Konferansı Marriot Hotel Asia'da gerçekleşti. Her yıl artan katılımcı sayısı ile bu yıl 5.'si düzenlenen etkinlikte gayrimenkul sektöründe yaşanan değişimler, şehirleşme ve çevrecilik, enerji verimliliği, kentsel dönüşüm projelerinin önemi, marka şehirler, pazardaki yeni eğilimler, zorlaşan rekabet koşulları ve çözüm önerileri gibi pek çok konu masaya yatırıldı.

Konferansa Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın yanı sıra sektörün önde gelen isimlerinden Babacan Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Babacan, Ağaoğlu Şirketler Grubu İş Geliştirme Başkanı Burak Kutluğ, NEF İcra Kurulu Üyesi Bülent Kozlu, TUCSA Başkanı Yener Güneş, Ceylan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Ceylan, Dağ Mühendislik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Doğan Dağ, Mimar ve Mühendisler Grubu Denetim Kurulu Başkanı Kadem Ekşi, Yiğit IDK Group Yönetim Kurulu Başkan Vekili Önder Yiğit, Enerji Yönetimi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Güngör katılırken, Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Özdil de konuşmacı olarak katıldı.

“Her yıl büyüyen bir profile sahibiz”

Geçtiğimiz yıl 251 kurumun katılımıyla sektörde kendi rekorunu kıran konferans, bugüne kadar 695 şirketi ağırlayarak Türk gayrimenkul sektörünün en geniş katılımlı konferansı unvanına sahip oldu. Bu yıl da 250’den fazla katılımcı olduğunu söyleyen ve her yıl büyüyen bir profile sahip olduklarını dile getiren konferansın organizatörü Eventuum’un sahibi Pınar Kopuz, “İnşaat ve Konut Konferansı aslında bizim göz bebeğimiz. İlk konferansımızda 68 katılımcı söz konusuyken bugün 250’nin üzerinde rakamlarla devam ediyoruz. Bizim amacımız Türkiye’nin en büyük sektörlerinden biri olan inşaat sektörünün önde gelen firmalarını ve yöneticilerini bir araya getirebilmek. ‘Birlikten kuvvet doğar’ düşüncesini destekleyerek, hep birlikte fikirlerin paylaşıldığı, herkesin birbiri ile temas ettiği ve öngörülerin takip edildiği aynı zamanda da sektöre yeni atılan veya sektörden bir şekilde beslenen diğer firmaların vizyonlarını açtığı bir ortam sunabilmek. Her yıl daha da büyüyen katılımla birlikte sektörün nabzını tutuyoruz. Sektör öncülerinin gözünden deneyimlerin ve beklentilerin aktarıldığı konferans her yıl daha da ilgi çekici oluyor. Bizler de ekip olarak böylesine büyük çaplı bir organizasyonu düzenlemekten yoğun bir heyecan ve mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu.