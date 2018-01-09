İnşaat ve konut sektörü bir araya geldi...

İnşaat ve konut sektörünü bir araya getirerek her yıl önemli konuların konuşulduğu İnşaat ve Konut Konferansı, 2012’den bugüne kadar toplam bini aşkın şirketi ağırladı. Konferans bu yıl da 300'ü aşkın şirketin katılımıyla gerçekleşti. Bosch Ev Aletleri Platin sponsorluğunda düzenlenen konferansta bu yıl da sektöre orta ve uzun vadeli çözüme dönük perspektif çizen vizyoner konuşmacılar yer aldı.

İnşaat sektörü için çok önemli bir buluşma noktası olduğunu vurgulayan Eventuum Genel Müdürü Pınar Kopuz, “Her yıl artan katılımla sektörün nabzını tutan konferansa bu yıl da büyük ilgi oldu. Yine birbirinden değerli konuşmacılar ve katılımcılar ağırladık. Ülke ekonomisindeki yeri ve önemi her geçen yıl artan Türk inşaat sektörünün dinamizminden aldığımız güçle 6 yıldır düzenlediğimiz konferans, bugün artık sektöre katkısı yadsınamayacak ve heyecanla beklenen buluşmaya dönüştü. İnşaat sektörüyle ilgili yatırımcı, uygulayıcı ve tüm karar vericileri bir araya getirerek işbirliği fırsatlarına ve bilgi alışverişine zemin oluşturmayı hedefledik. Konferansa gösterilen ilgi de bizlerin doğru ve güzel bir çaba içinde olduğumuzu gösteriyor" dedi.

“Barınma ihtiyacı toplumun gelir seviyesine bağlı”

İstanbul İnşaatçılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, ulaşılabilir fiyatta konut üretimi ve yaşanası şehirler konusunu ele alarak sektörün konut alanında da henüz yolun başında olduğunu vurguladı. Durbakayım aynı zamanda, "Konut sektöründe daha yolun başındayız. 80 milyonluk genç nüfusa sahip olan bir ülkeyiz. İnsanoğlunun iki ana gereksinimi ‘Beslenme’ ve Barınma’ ihtiyacı bitmeyeceğinden sektörümüzün varlığı ve önemi de aynı oranda devam eder. Ancak barınma ihtiyacının karşılanması toplumun gelir seviyesine bağlı. Ülkemizdeki konut ihtiyacı olan kesimin yüzde 85'inin gelir seviyesi orta ve altıdır. Bu kitlenin ev sahibi olabilmesi için üretimde arsa girdisinin en fazla metrekare başına 500 1.000 TL olması gerekir. Kentsel dönüşümde sadece konut yapımı değil ‘yaşanası şehirler’ kurulması gerekir. İnsanların işlerine yürüyerek veya toplu taşıma ile kısa zamanda ulaşabildiği, sağlık, eğitim, sanat & kültür, eğlence hizmetlerine bedelsiz veya çok küçük bedeler ile sahip olabileceği ‘pilot şehirler’ kurmalıyız” dedi.

Bosch Ev Aletleri Proje Satışlar Direktörü Alper Şengül de inşaat sektörü ile birlikte hareket ettiklerine değinerek, “İnşaat sektörü, biz beyaz eşyacılar için de yeni bir kanalı oluşturuyor. Bizler de bu kanalın ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda pozisyon almaktayız. Bayi ağımızla birlikte perakende satış olarak verdiğimiz hizmetleri geliştirerek, doğrudan proje firmalarına sunuyoruz. Gerek ürün, gerek satış, gerekse satış sonrası ve ödeme konularında şirketimizin tüm kaynaklarını kullanarak sizlere daha iyi hizmet etmenin çabası içerisindeyiz. Yeni konutlar; çevreye duyarlı, yeşil alanları olan, güvenlik-ulaşım sorunlarını çözmüş ve aynı zamanda her türlü enerji tasarrufunun sağlandığı toplu yaşam alanları olarak sunuluyor. Biz de içinde bulunduğumuz dijital çağın gereklerinin bu sektörde hayata geçirilmesi için yürütülen çalışmalarda öncü konumdayız” açıklamasını yaptı.

“Kendi kaynaklarımızı üretmeliyiz”

Sinpaş Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Sefa Çelik da sürdürülebilirlik konusuna değinerek, “Sürdürülebilir şehir, çevresi ile ilişki kurabilen, doğa tarafından daimi olarak takviye edilebilen enerjiden faydalanmayı esas alır. Hızla kaynaklarımız tükeniyor. 2050 yılına kadar dünyanın 3 farklı enerji kaynağına ihtiyacı olacak. Kendi kaynaklarımızı üretip aynı şekilde tüketim dengesi oluşturursak dünya teknolojinin enerjisine yetebilecek düzeye gelebilir. Bugün hayatımızın önemli bir parçası olan teknolojinin gelişim hızına paralel sürdürülebilirlik konusunda da aynı hıza ayak uydurmalıyız. Planlanacak şehrin mümkün olduğu kadar kendi kendine yetebilmesini, çevreye en az zarar verecek şekilde organize edilmesi şart” dedi.

Konferansta söz alan Ceylan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Ceylan ise “Sektörün Genetik Yapısı ve Yaklaşımın İyileştirilmesi” başlıklı konuşmasında, “İnşaat sektörü 2016 yılından itibaren her yıl bir önceki yıla oranla rekor kırmaktadır. Ekonominin lokomotifi olan inşaat sektöründeki karlılık oranı diğer sektörlere oranla yüksek olmasına rağmen iş adamlarımız kazancın düşük olduğundan şikayet ediyorlar. 39 yıllık ticari hayatım boyunca iş adamlarımızın şükür ve kanaatten uzak hep ağladıklarına şahit olmuşumdur. Sanıyorum bu ülkemiz insanının genetik sorunu olsa gerek" dedi.

"Türkiye’de kentsel dönüşüm makro ölçekte gerçekleştirilmeli"

Konferansın Basın Sponsoru olan Fortune’un Genel Yayın Yönetmeni Cüneyt Toros’un moderatörlüğünde 'Sektörün Geleceğine Dair Önemli Analizler' konulu panel de gerçekleştirildi.

By Oktayöz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Öz panelde, 'Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşümün Gerekliliği' konusunun altını çizdi. Öz, “Dünyada pek çok afet oluyor. Türkiye’nin en büyük riski ise deprem bölgesinde yer alması. Depremin zorunlu sonucu olarak, kentsel dönüşümün gerekliliği de ortaya çıkıyor. Türkiye’de kentsel dönüşüm makro ölçekte gerçekleştirilmeli. Belediyelerin, bakanların ve sosyal kuruluşların bu konuda duyarlı olup, master çalışmalar ile hızlandırılmalıdır. 2016’nın sonlarından itibaren 2017’de dahil olmak üzere sektörümüz açısından parlak geçmedi. Demir ve beton fiyatlarında hızla artış görüldü. Hammadde deki fiyat artışı arz fazlalığından dolayı talep düşüklüğüyle beraber ters orantılı şekilde inşaat sektöründe bir kriz yaşandı. Satışların dip yaptığı bir dönem yaşadık. Kentsel dönüşüm, ilçelerin ve bölgelerin daha kurumsal bir yapıya kavuşmalarını sağlayacak olan sistemin öncüsüdür, bu yüzden desteğimizi artırmamız gerekiyor” dedi.

Panele Mimar ve Mühendisler Grubu Genel Başkanı Osman Balta, By Oktayöz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Öz, Seha Yapı Genel Müdürü İskender Uslu, Yiğit İDK Grup Yönetim Kurulu Balkan Vekili Önder Yiğit ve Gayrimenkul için Strateji Platformu Başkanı Hakan Gümüş katıldı.