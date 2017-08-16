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İnşaatın 4. katından düşen işçi hayatını kaybetti...

Elbistan ilçesinde bir apartman inşaatının 4. katından düşen 23 yaşındaki işçi, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İnşaatın 4. katından düşen işçi hayatını kaybetti...

16 Ağustos 2017 13:48

Olay, öğle saatlerinde Yeşilyurt Mahallesi Veysel Karani Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Apartman inşaatının 3. katından bir üst kata güvenlik filesi montajı yapan Hacı Hannep, iddiaya göre bir anda dengesini kaybetti. Filenin sabitlenmesi için kullanılan demirle birlikte yaklaşık 15 metre yüksekten düşerek toprak zemine çakılan Hannep’e ilk müdahale, inşaattaki diğer işçiler tarafından yapıldı. Ağır yaralanan Hannep, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis’e ait ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hannep, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İşçinin cansız bedeni, savcılık incelemesi için morga konuldu.

Olayı duyup hastaneye koşan yakınları ise, acil servis önünde gözyaşlarına boğulup sinir krizleri geçirdi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. 

Murat Sürücü

Etiketler: Elbistan, inşaat, işçi


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