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İnşaatın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti

Bolu’da, yapımı devam eden inşaatın çatısından düşen 58 yaşındaki Rahmi Öztekin, olay yerinde hayatını kaybetti.

İnşaatın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti

17 Mart 2018 19:25
İnşaatın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti - Tıkla İzle

Olay, saat 17.00 sıralarında Kılıçarslan Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Dr. Akın Çakmakçı Bulvarı üzerinde yapımı devam eden 4 katlı inşaatın çatı kısmında çalışan Rahmi Öztekin isimli vatandaş, çalıştığı sırada çatıdan yere düştü. Öztekin’in düştüğünü gören diğer işçiler durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Öztekin’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri ile Cumhuriyet Savcısı olay yerinde inceleme yaptı.Yaşlı adamın ölümüne üzülen arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Sinir krizi geçiren bir kişi ise olay yerinde bulunan 112 Sağlık ekipleri tarafından sakinleştirildi. 

Rahmi Öztekin’in cesedi Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Faruk Çidem
 

Etiketler: çatı, inşaat, Rahmi Öztekin

 

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