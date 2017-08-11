İnşaatın dördüncü katından düşen işçi hayatını kaybetti

Olay, Evkaf Mahallesi'nde yapımı süren bir inşaatta meydana geldi. İnşaatın dördüncü katında çalışırken dengesini kaybeden 54 yaşındaki Mustafa Turan, yerdeki kalasların üzerine düştü. Olayı gören iş arkadaşları hemen 112 Acil sağlık ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mustafa Turan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.



Savcının olay yerine gelmesinin ardından Mustafa Turan’ın cesedi Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ahmet Altay