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İnşaatlardaki hırsızlık olayını çözdü, ayın polisi seçildi

Samsun'da 6 ayrı inşaattan 3 kamyon dolusu hırsızlık olayının failini tespit edip yakalanmasına sağlayan polis memuru ayın polisi seçildi.

İnşaatlardaki hırsızlık olayını çözdü, ayın polisi seçildi

24 Ocak 2017 17:08

Samsun'un Atakum ilçesinde muhtelif tarihlerde 6 ayrı inşaattan yaklaşık 3 kamyon dolusu, fayans, seramik, musluk ve diğer inşaat malzemeleri çalınmıştı. Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosunda görevli polis memuru Hüseyin Başokur, günler süren çalışma sonucu güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak önce hırsızlık olayında kullanılan aracı ve ardından da hırsızlık yapan kişiyi tespit edip yakalanmasını sağlamıştı.

Samsun Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, polis memuru Hüseyin Başokur'u mesleğinin vermiş olduğu görev ve sorumluluk bilinci ile hareket etmesi, hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve failinin yakalanmasına katlı sağlaması, dikkatli ve duyarlı bir şekilde davranması, mesai arkadaşlarına örnek teşkil ettiğinden ve halkın polise olan güven duygusunun güçlenmesine katkı sağlandığından dolayı “2016 yılı Aralık Ayının Polisi" seçti. Polis memurun fotoğraflı Samsun Emniyet Müdürlüğü girişindeki lobideki ayın polisi panosuna asıldı. 

Muammer Ay

Etiketler: Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü, Samsun Emniyet Müdürü Vedat Yavuz


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