Samsun'un Atakum ilçesinde muhtelif tarihlerde 6 ayrı inşaattan yaklaşık 3 kamyon dolusu, fayans, seramik, musluk ve diğer inşaat malzemeleri çalınmıştı. Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosunda görevli polis memuru Hüseyin Başokur, günler süren çalışma sonucu güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak önce hırsızlık olayında kullanılan aracı ve ardından da hırsızlık yapan kişiyi tespit edip yakalanmasını sağlamıştı.

Samsun Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, polis memuru Hüseyin Başokur'u mesleğinin vermiş olduğu görev ve sorumluluk bilinci ile hareket etmesi, hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve failinin yakalanmasına katlı sağlaması, dikkatli ve duyarlı bir şekilde davranması, mesai arkadaşlarına örnek teşkil ettiğinden ve halkın polise olan güven duygusunun güçlenmesine katkı sağlandığından dolayı “2016 yılı Aralık Ayının Polisi" seçti. Polis memurun fotoğraflı Samsun Emniyet Müdürlüğü girişindeki lobideki ayın polisi panosuna asıldı.

Muammer Ay