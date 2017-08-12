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İnşaatta elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bir inşaatta çalışırken elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı.

İnşaatta elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı

12 Ağustos 2017 18:25

Edinilen bilgiye göre, Yenimahalle Servetiye Caddesi üzerinde bulunan Kaymakamlık Lojmanı arkasındaki yapımı devam eden bir inşaatta çalışan A.S. isimli işçi, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı elektrik akımına kapıldı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar olayı hemen sağlık ekiplerine bildirdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan A.S.’yi Hendek Devlet Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı. Ağır yaralı A.S. buradaki yapılan müdahalesinin ardından, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. A.S.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. 

Burak Can Tokyürek
 

Etiketler: elektrik akımı, sakarya


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