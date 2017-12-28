Diğer
Kategoriler

İnşaatta feci kaza: 1 ölü 1 yaralı

Kahramanmaraş’ta bir apartman inşaatının temel atma çalışması sırasında beton pompasının kolunun kırılarak işçilerin üzerine düşmesi sonucu 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı.

İnşaatta feci kaza: 1 ölü 1 yaralı

28 Aralık 2017 14:35

Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu İlçesi Doğukent Mahallesinde bir apartman inşaatının temel atma çalışması sırasında beton pompası kırılan kolu inşaatta çalışan Soner Purlu (35) ile Aziz Saman’ın (45) üzerine düştü. Düşen parçanın altında kalan Soner Purlu olay yerinde hayatını kaybederken, Aziz Saman yaralandı.
İnşaat işçisi Soner Purlu’nun cansız bedeni Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken, yaralı Aziz Saman Necip Fazıl Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

İnşaat işçisi Aziz Saman’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenirken, yaşanan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Muhammet Özer

Etiketler: inşaat, kahramanmaraş

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç