Olay, Gercüş ilçesine bağlı Ardıçlı köyünde yapımı devam eden bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sami Taşpınar ve Mehmet Emin Tekin adlı işçiler, beton döküldüğü sırada kalıp kolonunun parçalanması sonucu çöken beton kalıpların altında kaldı. Köylülerin yardımıyla göçük altından çıkarılan işçilerden Sami Taşpınar hayatını kaybederken, yaralı olarak kurtarılan Mehmet Emin Tekin ise Gercüş Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mehmet Şükrü Yıldırım

