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İnşaatta gözlerini kaybeden yaşlı adamın yolunu betonladılar

Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesindeki inşaatta gözlerini kaybettiği için göremeyen ve taşlı yolda sürekli düşen Asım Karlıdağ’ın evinin önüne beton döküldü.

İnşaatta gözlerini kaybeden yaşlı adamın yolunu betonladılar

25 Aralık 2017 09:41

İlçenin Yavuz Mahallesi’nde gözleri görmeyen 61 yaşındaki Asım Karlıdağ, kapısının önündeki yol çamurlu olduğu için düşüyordu. Karlıdağ’ın sürekli düştüğünü öğrenen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, bölgeye anında müdahale etti. Büyükşehir Belediyesi tarafından kısa sürede betonlanarak hizmete sunulan yol için gözleri görmeyen Asım Karlıdağ, Başkan Gümrükçüoğlu’na teşekkür etti.
İnşaatta gözlerini kaybettiğini ifade eden Karlıdağ, “Gözlerimi kaybettikten sonra bu yollarda yürümekte güçlük çekiyordum. Bastonla yürüdüğüm için çamur olduğunda bastonum takılıyordu, düşüyordum. Büyükşehir Belediye Başkanımız sağ olsunlar evimin önündeki bu yolu betonladılar. Artık çamur olmuyor. Rahatlıkla evimden çıkıp burada gezebiliyorum. Başkanımıza hizmetlerinden ötürü çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun” dedi.
Yavuz Köyü Kültür Dayanışma ve Kalkındırma Derneği Başkanı Aydın Gelleci de, Büyükşehir Belediyesi'nin kendi yol ağı dışında kalan yollara da müdahale ederek vatandaşların hayatını kolaylaştırdığını ifade etti. Gelleci, “Büyükşehir Belediyesi mahallemizde üzerine düşen hizmeti fazlasıyla yerine getirmeye çalışıyor. Yavuz Mahallesi’ndeki kendi yol ağı dışında ilçe belediyesi yol ağında olan yerlere de elinde geldiğinde yardımda bulunuyor. Özellikle gözü görmeyen, engelli aracı kullanan vatandaşlarımızın da taleplerini Büyükşehir Belediyesi yerine getiriyor” ifadelerini kullandı.
 

 

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