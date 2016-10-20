Edinilen bilgilere göre, Akyazı ilçesi Küçücek Cumhuriyet Mahallesi'nde inşaat yaptıran Adem Ergün’den haber alamayan yakınları, arama çalışması başlattı. İnşaata bakan yakınları Ergün’ü tavana iple asılı halde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Akyazı Savcılığı’nın olay yerindeki incelemesinin ardından Adem Ergün’ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Akyazı İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.