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İnşaattan düşen ağabey ile kardeşi yaralandı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde inşaattan düşen ağabey ile kardeşi yaralandı.

İnşaattan düşen ağabey ile kardeşi yaralandı

04 Ağustos 2017 17:00

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle Sarıbaş Sokak üzerindeki bir inşaatta çalıştıkları iddia edilen ağabey ile kardeşi temizlik yaptıkları esnada inşaatın 2'inci katın balkonundan aşağıda bulunan traktör kasası içine düştü. Düşmenin etkisi ile yaralanan ağabey Serkan G.(17) ile kardeşi Erkan G.(15), ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralı kardeşlerin tedavilerinin ardından taburcu edildikleri ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.  

İsmet Cep

Etiketler: bilecik, inşaat, kaza


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