Diğer
Kategoriler

İnşaattan düşen asansör ustası hayatını kaybetti

Samsun’da inşaat halindeki bir binanın 4’üncü katından düşen asansör ustası hayatını kaybetti.

İnşaattan düşen asansör ustası hayatını kaybetti

22 Ocak 2018 11:57

Olay, İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi 197. Sokak üzerinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta çalışma yapan ve asansör ustası olduğu öğrenilen Ahmet Topçu (46), iddiaya göre dengesini kaybederek 4’üncü kattan beton zemine düştü. Metrelerce yükseklikten düşerek ağır yaralanan asansör ustasına ilk yardımı çalışma arkadaşları yaptı. Daha sonra olay yerine gelen ambulansın içerisine alınarak müdahalede bulunulan Ahmet Topçu, ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bilincinin kapalı olduğu öğrenilen yaralı, doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şahin Binici

Etiketler: asansör ustası, Samsun

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç