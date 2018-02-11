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İnşaattan düşen bir kişi yaralandı !

Malatya’da bir inşaatın ikinci katından düşen şahıs yaralandı.

İnşaattan düşen bir kişi yaralandı !

11 Şubat 2018 18:57

Olay Battalgazi ilçesine bağlı Üçbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Misafir sokakta devam eden bir inşaatın 2'inci katında güvercin uçurmaya çalışan Cihan D. (40) bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 15 metreden inşaatın girişine düştü. Şahsın düştüğünü gören çevredeki vatandaşların polis ve sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı şahıs ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polisin olayla ilgi tahkikatı sürüyor.

Hasan Eryılmaz
 

 

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