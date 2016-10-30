Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ikamet eden 26 yaşındaki Mustafa Ü., inşaattan düşerek yaralandı. Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Ü.'nün beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevkine karar verilen yaralı gencin yardımına ambulans helikopter yetişti. Samsun'dan kalkan Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulans helikopter Vezirköprü ilçesine gidip Mustafa Ü.'yü alıp Samsun OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü.
Muammer Ay