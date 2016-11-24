Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Bamyasuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önceden yıkımı gerçekleştirilen Şanlıurfa Hal Pazarının yerine yapılan inşaatta işçi olarak çalışan Hüseyin A., dengesini kaybederek aşağı düştü. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan işçi, 112 Acil Servis ambulansıyla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yaşanan olay sonrası hastaneye gelen inşaat işçileri, yaralı hakkında bilgi alarak hastane bahçesinde bekledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şinasi İnan