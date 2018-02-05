İnşaattan düşen işçi ağır yaralandı

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre inşaatın 4’üncü katında çalışan Osman A. dengesini kaybederek aşağı düştü. İşçinin düştüğümü gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yerde yatan yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Suruç Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.