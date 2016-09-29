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İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde çalıştığı inşaatın 4. katından düşen kalıp ustası hayatını kaybetti.

İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

29 Eylül 2016 12:20

Edinilen bilgiye göre, olay, Yeşilyurt Mahallesi Veysel Karani Caddesi üzerindeki yapımı süren bir binanın inşaatında yaşandı. Sabah saatlerinde inşaat alanına gelen Erdoğan Aslan (33) isimli kalıp ustası, 4. katta çalışmaya başladı. İnşaatın caddeye bakan cephesinde çalışmasını sürdüren Aslan, bir anda dengesini kaybederek metrelerce yüksekten dükkan katının beton zeminine çakıldı. Aslan’ın düştüğünü gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Aynı inşaatta çalışan diğer işçiler de Aslan’ın yardımına koştu. Ağır yaralanan inşaat işçisi, düştüğü yerden aşağıya indirilerek ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Aslan, doktorların buradaki tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polis ekipleri, olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. 

Murat Sürücü

Etiketler: inşaat, işçi, kahramanmaraş


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