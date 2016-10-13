Edinilen bilgilere göre olay, Akçadağ ilçesine Bağlı İkinciler Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta meydana geldi. İnşaatın çatısında çalışan Abuzer Kuş (60) bir anda dengesini kaybederek, yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düştü. Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Abuzer Kuş, daha sonra 112 ambulansıyla Malatya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Abuzer Kuş hayatını kaybetti. Kuş'un cenazesi hastanenin morguna kaldırılırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.,

Hasan Eryılmaz