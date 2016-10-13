Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde inşaatta çalışan bir işçi beton zemine düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


13 Ekim 2016 09:42

Edinilen bilgilere göre olay, Akçadağ ilçesine Bağlı İkinciler Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta meydana geldi. İnşaatın çatısında çalışan Abuzer Kuş (60) bir anda dengesini kaybederek, yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düştü. Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Abuzer Kuş, daha sonra 112 ambulansıyla Malatya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Abuzer Kuş hayatını kaybetti. Kuş'un cenazesi hastanenin morguna kaldırılırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.,

Hasan Eryılmaz

Etiketler: inşaat, işçi, Malatya


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 23°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!