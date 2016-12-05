Edinilen bilgiye göre, Mut ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Gazi İlkokulu Caddesi'nde bir inşaatın 4'üncü katında iskelede çalışan Mehmet Baylan, dengesini kaybederek beton zemine çakıldı. Baylan’ın düştüğünü gören diğer işçiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mut Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı işçi, durumunun ağır olması nedeniyle Mersin’e sevk edildi. Baylan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde inceleme yapan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Hasan Çetin