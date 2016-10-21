Olay, sabah saatlerinde Kayabaşı Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde yapımı devam eden 4 katlı apartmanda meydana geldi. İnşaatın dördüncü katında kalıpları çakan Ali Öztürk, dengesini kaybederek toprak zemine düştü. Ağır yaralanan Öztürk, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olay yerinde yaptığı incelemenin ardından inşaatı yapan müteahhit C.Ş.’yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülürken, Karabük’te son 5 günde inşaattan düşerek hayatını kaybeden işçi sayısı 3 oldu.

Yasin Erdem