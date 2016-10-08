Olay, Kartal Yukarı Mahalle'de bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaatta çalışan bir işçi kalıpları sökerken yaklaşık 6 metreden sırt üstü beton zemine çakıldı. Kalıp ustası İlhan Çınar'ın düştüğünü gören iş arkadaşları durumu polis, 112 sağlık ekipleri ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler işçiyi sedyeye bağlarken itfaiye ekipleri de talihsiz işçiyi vinç yardımıyla düştüğü yerden çıkarmaya çalıştı. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu düştüğü yerden çıkarılan işçi olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İşçinin 10 santimle demir çubuğa saplanmaktan kurtulduğu öğrenildi. Yaralı işçi daha sonra ise Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçinin sağlık durumuyla ilgili ise henüz bir bilgiye ulaşılamadı.



Cenk İşver