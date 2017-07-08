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İnşaattan düşen işçiyi inşaat koruma filesi kurtardı

Niğde’de bir inşaattın 10ûncu katından düşen işçiyi inşaat koruma filesi kurtardı.

İnşaattan düşen işçiyi inşaat koruma filesi kurtardı

08 Temmuz 2017 12:28

Alınan bilgiye göre olay Niğde-Bor yolundaki bir inşaatta meydana gelen olayda, Halit K. çalıştığı esnada dengesi kaybederek 10'uncu kattan aşağı düştü. İnşaatın 9. katındaki inşaat koruma filesine düşen kalıp ustası Halit K. yaralandı. Halit K.’nın düştüğünü gören diğer inşaat işçileri olayı 112 Acil Sağlık Ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri yaralı kalıp ustası Halit K.’ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra sedye ile ambulansa getirildi. Ambulans ile Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılan inşaat işçisinin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. 

Mücahit Bilgi
 

Etiketler: işçi, Niğde


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