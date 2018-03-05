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İnşaattan düşen sıva ustası hayatını kaybetti |Adana haberleri

Adana'nın Kozan ilçesinde inşaattan düşen sıva ustası hayatını kaybetti.

İnşaattan düşen sıva ustası hayatını kaybetti |Adana haberleri

05 Mart 2018 17:11

Edinilen bilgiye göre, Tufanpaşa Mahallesi, Gamze Sokak üzerinde bulunan bir inşaatın üçüncü katında sıva ustası olarak çalışan Yusuf Yaman (52), sıva yaptığı sırada dengesini kaybederek yere çakıldı. Yaralanan sıva ustasının yardımına koşan mesai arkadaşları, 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yaman’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, olayı öğrenip gelen Yusuf Yaman’ın yakınları ise sinir krizi geçirdi. 

Savcılığın olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.  

Emre Bozdemir
 

 

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