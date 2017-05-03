İnşaattan düştü 5 saat yardım bekledi

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi’ndeki bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta işçi olarak çalışan Halil İbrahim D. (52), mesai bitiminin ardından evine gitmek için hazırlanırken bir anda dengesini kaybederek inşaattın beşinci katından düştü. Ağır yaralanan Halil İbrahim D., 5 saat boyunca acılar içinde yardım bekledi. Ailesi Halil İbrahim D.’nin eve gelmemesi üzerine çalıştığı inşaata geldi. Aile, Halil İbrahim D.’nin motorunun inşaat önünde olduğunu fark edince, el fenerli ile inşaat içerisinde arama yaptı. Yapılan arama sonucu ağır yaralı halde bulunan Halil İbrahim D.’yi ailenin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Hastanesine kaldırıldı. Halil İbrahim D.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Süleyman Cenk İdaye