Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'nde bir hafta arayla iki kez meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müteahhit Ö.O.'ya ait inşaat halindeki binadan bir hafta arayla 2 kez elektrik kabloları çalındı. Şikayet üzerine harekete geçen İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Barosu ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarından da yola çıkarak hırsızlık olaylarını 21 yaşındaki İ.G.'nin gerçekleştirdiğini tespit ederek söz konusu genci yakaladı.

Gözaltına alınan İ.G. çaldığı kabloları hurdacıya sattığını ileri sürdü. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen İ.G.'nin sorgusu devam ediyor.

Muammer Ay