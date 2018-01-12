İnşaattan malzeme çalan hırsızlar yakalandı

Olay, Emirefendi Mahallesi Süleyman Türk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Perşembe saat 00.30 sıralarında kamyonetle inşaat halindeki binanın önüne gelen 3 kişi, inşaata girerek 365 adet dış cephe yalıtım mantolama malzemesi köpük, 6 balya file ile 2 poşet içinde bulunan bin adet dübeli kamyonete yükleyerek kaçtı. Sabah inşattan malzemelerinin çalındığını park eden inşaat sahibi H.Y. polise giderek şikayetçi oldu. Olay yerinde inceleme yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri kamera kayıtlarını inceleyerek yaptıkları istihbari çalışmalar sonucunda şahısların kimliklerini tespit etti.

Kimlikleri belirlenen Rıdvan A.(29), İlhan D.(43) ve Ş.D.'yi(16) kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar çaldıkları malzemeleri S.A. (37) isimli şahsa sattıklarını itiraf ettiler. Gözaltına alınan S.A. da inşaat malzemelerinin çalıntı mal olduğunu bilmediğini söyleyerek Asayiş Büro ekiplerine satın aldığı toplam değeri 2 bin 500 lira olan 6 adet balya file, 2 poşet içinde bulunan bin adet dübel ile 365 adet mantolama malzemesi köpükleri teslim etti. İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen çalıntı mallar burada yapılan sayım sonrası inşaat sahibi H.Y.’ye teslim edildi.

Gözaltına alınan şahısların İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından bugün Bafra Adliyesine sevk edildi.

Ahmet Şükrü Uluçay