Bingöl’de iki gündür etkisini sürdüren kar yağışı, günlük hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Kar yağışından dolayı Bingöl merkez ile Genç, Kiğı, Adaklı, Yayladere, Yedisu ve Karlıova ilçesinde eğitime ara verildi. Aralıksız bir şekilde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde 278 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi. İl Özel İdaresi, 2 kar savurma, 14 greyder, 8 dozer, 12 kepçe, 3 kar küreme ve 101 personel olmak üzere 11 ekiple kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar kalınlığı bir metreyi aştı

Yedisu ilçesinde aralıksız bir şekilde etkisini sürdüren kar yağışı, hayatı durma noktasına getirdi. Kar kalınlığının bir metreyi aştığı ilçede, esnaf kepenk açamadı. İlçeye bağlı tüm köy yolları kapanırken, merkez ve köylerin birçoğuna elektrik verilemediği öğrenildi.

İlçe merkezinde karla mücadele çalışmaları devam ederken, ilçenin Karlıova, Erzurum ve Erzincan ile karayolu bağlantısı kesildi.

Metin Dere - Yılmaz Atar

BİNGÖL