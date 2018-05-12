İnsan Hakları Gözlemevi: 'Bu hafta Suriye’deki saldırılarda 42 kişi öldü'

Merkezi İngiltere’de bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi bugün yaptığı açıklamada, İsrail’in Suriye’ye yaptığı bir haftalık saldırısı sonunda Perşembe günü 27 kişinin öldüğünü, ölenler arasında 11 İran, 6 da Suriye askeri bulunduğu kaydedildi.

Yine İsrail’in Çarşamba günü Suriye’nin Başkenti Şam yakınlara yaptığı hava saldırılarında 8’i İranlı olmak üzere en az 15 kişinin öldüğünün tespit edildiği kayedildi. Sonuç olarak İsrail’in Suriye’ye yaptığı iki günlük hava saldırısı sonucunda 19 İranlı olmak üzere ölüm sayısı 42’ye yükselmiş oldu.

Suriye Çarşamba günü başken Şam’a yapılan hava saldırılarından İsrail’i sorumlu tuttu.