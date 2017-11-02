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İnsan Hakları İzleme Örgütü’nden çarpıcı rapor

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Irak’ın Anbar kentinden göçe zorlanmış insanların evlerine geri dönmesinin Irak güçleri tarafından engellendiğine dair bir rapor yayınladı.

İnsan Hakları İzleme Örgütünden çarpıcı rapor

02 Kasım 2017 18:52

İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün yayınladığı raporda, Irak’ın batısında bulunan Anbar kentinden göçe zorlanmış insanların örgütle bağlantılı oldukları gerekçesiyle DEAŞ’tan temizlenen bölgelerdeki evlerine dönmelerinin Irak güçleri tarafından engellendiği bildirildi. İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW), Orta Doğu Direktörü Sarah Leah Whitson, "Irak kuvvetleri ciddi güvenlik endişeleri ile karşı karşıya iken, sadece DEAŞ ile bağlantılı birinin aile üyesi olmak ya da DEAŞ kontrolünde bir bölgede yaşamış olmanın gerçek bir tehdit unsuru olduğunu söylemek için yeterli değildir. Eve gitmek isteyen ve gerçek bir güvenlik riski taşımayan kişilere izin vermeliler. Yaşamak istediği yerde kendini güvenli hissetmeyen insanların hakkına saygı duymalıyız" dedi.

Göçe zorlanmış kişilere karşı muameleler konusundaki endişeler, Suriye sınırındaki Rawa ve Al Kaim kasabalarını kurtarmak için 26 Ekim’de Anbar kentinin batısında başlayan operasyonlar nedeniyle arttı. ABD liderliğindeki koalisyon, yaklaşık bin 500 militanın kaldığı Anbar’ın batısının DEAŞ’ın son kalesi olduğunu belirtti.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), DEAŞ’ın 2014 yılından beri Irak’ta bölgeleri ele geçirmesinden bu yana Anbar’daki savaşın şimdiye kadar 507 bin kişinin evlerini terk etmesine sebep olduğunu bildirdi. IOM, yaklaşık 91 bin kişinin hala kamplarda kaldığını belirtti.

Etiketler: İnsan Hakları İzleme Örgütü, Irak

 

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