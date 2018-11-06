İnsan Hakları tüm yönleriyle bu konferansta konuşuldu

Konferansta konuşan Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken :"Biz insan hakları eksenli çok önemli çalışmalar yapıyoruz. 2005 Yılında insan hakları araştırma ve uygulama merkezimizi kurduk. Merkezi kurmadan öncede yaptığımız çalışmalarla bu konudaki bilinci arttırmayı amaçlıyorduk. Maltepe Üniversitesi olarak eğitim alma haklarını sadece korumak değil, geliştirmek içinde önemli çalışmalar içerisindeyiz. Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenen "İnsan Hakları için Harekete Geç” konferansına yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda davetli katıldı. Konferansta dünyada yaşanan insan hakları ihlalleri konusu masaya yatırılırken çözümün sonuç odaklı olması için asıl nedenlerin ortadan kaldırılması gerektiği vurgulandı.

" Maltepe Üniversitesi olarak eğitim alma haklarını sadece korumak değil geliştirmek içinde önemli çalışmalar içerisindeyiz"

İnsan haklarının korunması ve uygulanmasında bugüne kadar bir çok çalışma yapıldığını ifade eden Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken, "21'inci yüzyıl öncesinde metinlerle belgelerle insan hakları teyit edildi. Dünya çapında yapılan çalışmalarla en önemlisi 10 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel kurulunda onaylanmış olan İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi. Türkiye ilk onaylayan ülkeler arasında yer aldığı için bizde bu bakımdan gururluyuz. Sadece Belgelerin olması yetmiyor. Önemli olan belgelerde dile getirilenlerin hayat geçirilmesi. İnsan eylemlerinde, ilişkilerinde benimsenmiş olması son derece önemli. Bu konulara dikkat çekmek üzere çalışmalar yapılıyor. Biz insan hakları eksenli çok önemli çalışmalar yapıyoruz. 2005 Yılında insan hakları araştırma ve uygulama merkezimizi kurduk. Merkezi kurmadan öncede yaptığımız çalışmalarla bu konudaki bilinci arttırmayı amaçlıyorduk Maltepe Üniversitesi olarak eğitim alma haklarını sadece korumak değil geliştirmek içinde önemli çalışmalar içerisindeyiz" dedi.

"Problemlerin nedenlerine bakmak lazım. İnsanları öldürmekle bitmez bu işler"

UNESCO insan Hakları ve Toplum Bilimleri Politikalar ve Programlar Direktörü Prof. Dr. İoanna Kuçuradi ise İnsan haklarının geniş kapsamlı ele alınması ve yaşanan olumsuzlukların nedenlerinin çözüme kavuşturulması gerektiğini vurguladı. Kuçuradi," Bazı şeyler değişti tabi ki. İnsan hakları fikrinin önemi farkına varıldı. Sadece farkında olmak yetmiyor. Açık kavram gerekli, hem günlük ilişkilerimizde yapıp ettiklerimizi belirlemesi, hem hukukun temelini oluşturması için. İnsan haklarını hep muamele görme ilkeleri olarak görüyoruz. Her şeyden önce bunları aktif ilkle yani bizim yapıp ettiklerimizi belirleyen ilke olarak görmemiz gerekiyor. Bu henüz yayılmış bir düşünce değildir. Bu bakımdan zikzaklar çiziyoruz. Günümüzde insan hakları yeterli seviye değildir. Bunun nedenlerini düşünmek gerekir. Problemlerin nedenlerine bakmak lazım. İnsanları öldürmekle bitmez bu işler. İnsanlar denizlerde ölmeyi göze alıyorlar. Nedenlerin köklerini kazımadıkça bunlar devam eder. Bunun olabilmesi için bilgi gereklidir. Yargıç olarak karar verecekseniz bunun ne olduğunu iyi bilmeniz gerekir" diye konuştu.

Mustafa Biçer