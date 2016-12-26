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İnsan kaçakçılığı şebekesine operasyon kamerada

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK sempatizanlarını, suç kaydı olan kişileri ve göçmenleri Avrupa'ya kaçırdığı belirlenen şebeke çökertildi. 37 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, sahte tutuklama müzekkereleri düzenlediği ortaya çıkarken, operasyon anı ise polis kamerasına an be an yansıdı.

İnsan kaçakçılığı şebekesine operasyon kamerada

26 Aralık 2016 13:43
İnsan kaçakçılığı şebekesine operasyon kamerada - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri göçmen kaçakçılığı yapan bir şebekeyi belirleyerek takibe aldı. Yaklaşık 10 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu 38 kişilik şebekenin, terör örgütü PKK sempatizanlarını, suç kaydı olan kişileri ve göçmenleri Avrupa'ya kaçırdığı tespit edildi. Yapılan tespitlerin ardından geçtiğimiz Cumartesi Günü harekete geçen polis ekipleri şebekeye yönelik İstanbul, Gaziantep ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat ekipleri ve polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda şebeke lideri Olgun K.’nın da bulunduğu 37 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise, 1 adet tabanca, 93 adet pasaport, 24 adet banka kaşesi, 16 adet farklı iş yerine ait kaşe, 200 adet boş hesap cüzdanı,

3 adet Fetullah Gülen’e ait kitap, 2 adet Sakine Cansız’a ait kitap ile birlikte çok sayıda evrak ele geçirilirken operasyon anı ise polis kamerasına yansıdı.

Operasyon anı kamerada
Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, özel harekat polislerinin belirlenen adrese kapıyı kırarak girdikleri görülüyor. Adrese giren polis ekipleri, şüphelileri yere yatırarak kelepçeliyor. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürülürken, adreste arama yapılıyor. Yapılan aramalarda, çok sayıda sahte evrakların ele geçirildiği görülüyor. Öte yandan operasyon anı polis helikopteri tarafından kaydedildi.
Emniyete götürülerek sorguya alınan şebeke üyelerinin çalışma sistemi ortaya çıktı. Suç kaydı olan kişilere sahte pasaport düzenleyen şebeke üyeleri, aynı zamanda sahte banka hesap bilgisi düzenledi. Sahte banka hesaplarıyla zengin görünümü verilen şüphelilerin yabancı ülkelerde vize yada sığınma almaları sağlandığı öğrenildi.

PKK sempatizanlarını yurtdışına kaçırdılar
Şebeke üyelerinin terör örgütü PKK sempatizanlarını yurtdışına kaçırmak için ise, sahte mahkeme tutuklama müzekkeresi çıkardıkları belirlendi. Düzenlenen sahte belgelerle, özellikle Belçika ve Almanya'dan sığınma talebi için kullanıldığı ortaya çıktı.

Önce balkanlar sonra Avrupa

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu şebeke üyelerinin, yurtdışına insan kaçırma güzergahı da deşifre edildi. Avrupa'ya kaçırılacak kişileri, önce Balkan ülkelerine götüren şebeke, ardından İtalya, Almanya, Belçika ve İngiltere’ye kaçırdığı öğrenildi.

246 kişi iade edildi
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma doğrultusunda, sahte belgelerle yurt dışına çıkan 98 Türk olmak üzere 246 kişi Makedonya, Romanya ve İtalya'da yakalatıldı.Yakalatılarak iade edilen kaçak kişiler arasında çok sayıda PKK sempatizanının olduğu öğrenildi.
Operasyon kapsamında ele geçirilen malzemeler, yapılan sergiyle basın mensuplarına gösterilirken, şebeke üyelerinin emniyetteki işlemleri devam ettiği öğrenildi.

Tugay Saday 

 


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