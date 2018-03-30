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İnsan tacirleri, ikinci kez Çeşme KOM'a yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, yasa dışı yollarla 9 göçmeni Yunanistan'ın Sakız adasına kaçırmak isteyen iki insan taciri, KOM Çeşme Grup Amirliği ekipleri tarafından ikinci kez kıskıvrak yakalandı.

İnsan tacirleri, ikinci kez Çeşme KOMa yakalandı

30 Mart 2018 05:58

Edinilen bilgiye göre, daha önce de insan kaçakçılığından yakalanan H.K., ikisi çocuk sekiz Suriyeli ve bir Iraklı göçmeni, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Sakız adasına kaçırmak için aracıyla Çeşme'ye getirdi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Çeşme Grup Amirliği ekipleri tarafından yakın takibe alınan H.K.'nin kullandığı araç, Çeşme liman kavşağında durduruldu. İnsan taciri şüphelisi H.K., KOM ekiplerinin durdurduğu aracından inerek kaçmaya çalıştı. KOM ekipleri, kaçmaya çalışan H.K.'yi kısa sürede yakalayarak, etkisiz hale getirdi. Ekipler, gözaltına aldıkları H.K.'yi sorgulayarak, kendisi ile irtibatlı olduğunu tespit ettikleri E.G.'yi de gözaltına aldı. Araçtaki 9 göçmen, yapılan işlemlerinin ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edilirken, ikinci kez insan tacirliği şüphesiyle yakalanan H.K. ve E.G. sorgularının ardından Çeşme Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlılar, yapılan yargılamanın ardından tutuklanarak cezaevine gönderildiler.  


Muhammet İsa Atagöz

 

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